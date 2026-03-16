Сперцян обратился к болельщикам «Краснодара»

Капитан «Краснодара» Эдуард Сперцян обратился к поклонникам чёрно-зелёных перед ответной игрой 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с московским ЦСКА. Команды сыграют во вторник, 17 марта, на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречу обслужит Инал Танашев из Нальчика.

«Нет времени расслабляться – уже завтра бьёмся с москвичами. Очень важна ваша поддержка на домашней арене», — написал Сперцян в телеграм-канале.

Первый матч между командами состоялся в среду, 4 марта. Победу праздновали армейцы (3:1). «Быки» завершали игру вдесятером из-за удаления защитника Джованни Гонсалеса на 72-й минуте.