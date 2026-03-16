Сборная Ирана не заявляла о намерении сняться с ЧМ

Генеральный секретарь Азиатской футбольной конфедерации (AFC) Виндзор Джон сообщил, что организация на данный момент не получала от Федерации футбола Ирана уведомления о намерении сняться с участия в чемпионате мира — 2026.

«Это очень напряжённый момент. Каждый высказывает свою точку зрения. В конце концов, вопрос участия сборной в турнире зависит от футбольной федерации страны. На данный момент риторика федерации сводится к тому, что команда сыграет на чемпионате мира. Они входят в AFC, мы хотим, чтобы они сыграли, они же отобрались на турнир… Мы надеемся, что они смогут решить все свои вопросы и смогу участвовать», — приводит слова Джона Reuters.

Сборная Ирана квалифицировалась на ЧМ-2026 и попала в группу G, где её соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США.

Чемпионат мира 2026 года состоится будущим летом на территории трёх стран — США, Канады и Мексики. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).