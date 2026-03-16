Cборная Ирана планирует участвовать в ЧМ-2026

Генеральный секретарь Азиатской конфедерации футбола (АФК) Виндзор Джон заявил, что сборная Ирана намерена участвовать в чемпионате мира по футболу.

Его слова передает AP.

«Насколько нам известно, Иран будет играть. Они члены АФК, и мы хотим, чтобы они играли. Все сейчас говорят много всего. Но в конце концов Федерация футбола Ирана на сегодняшний день сообщила нам, что они едут на турнир», — заявил Джон.

11 марта министр спорта Ирана Ахмад Доньямали заявил, что у сборной страны нет возможности участвовать в чемпионате мира 2026 года в текущих обстоятельствах. Позже президент Трамп заявил, что участие Ирана в ЧМ-2026 по футболу неуместно.

Чемпионат мира пройдет в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Иранская команда отобралась на турнир и попала в группу G, где ее соперниками стали Бельгия, Египет и Новая Зеландия. Все три матча команды должны пройти на территории США. При этом пока неясно, какая сборная сможет заменить Иран, ряд СМИ до этого предположил, что уайлд-кард может получить российская команда, которая отстранена от международных турниров с 2022 года.