Губерниев: кризис ЦСКА приведет к смене тренерского штаба

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что кризис в ЦСКА может привести к смене тренерского штаба.

© ПФК ЦСКА

Во вторник команда Фабио Челестини сыграет с «Краснодаром» в ответном полуфинальном матче Пути РПЛ FONBET Кубка России. В первой игре армейцы победили со счетом 3:1. В субботу ЦСКА в 21‑м туре МИР РПЛ на выезде уступил «Балтике» (0:1), потерпев четвертое поражение подряд в чемпионате.

— С чем связан кризис ЦСКА?

— Игорь Акинфеев — огромный молодец, я видел его обращение к болельщикам. Там действительно много проблем. Вместо того, чтобы обратить внимание на кого‑то из наших тренеров, мы приглашаем иностранца. Сначала вроде радуемся, а потом наступает момент — как в ситуации с Талалаевым. Ребят, ну вы бы посмотрели, как его наказывают — вплоть до удаления — за его взрывное поведение. Но нет, всё равно нужно было лезть в эту потасовку. И в итоге хуже стало всем, а команда проиграла. В матче «Краснодар» — ЦСКА я ставлю на «Краснодар», потому что у армейцев очевидный кризис. И вот этот крик Акинфеева, где он как капитан обращается к болельщикам и руководству, это заслуживает большого уважения. Боюсь, что кризис ЦСКА приведет к смене тренерского штаба, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

Прямую трансляцию матча «Краснодар» — ЦСКА смотрите в 19:30 мск на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.