Экс-полузащитник «Зенита» не стал критиковать Глушенкова

Бывший полузащитник «Зенита» Денис Ткачук в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ оценил игру полузащитника сине-бело-голубых Максима Глушенкова после возобновления чемпионата России

– Один из лидеров «Зенита» Максим Глушенков был заменен в перерыве. Говорят, что этой весной он выглядит не так ярко. В чем причина?

– Не согласен, что он выглядит плохо. По мне, в матче с «Оренбургом» (1:2) он смотрелся нормально. Мне кажется, он не выпадает из игры, просто бывают такие матчи. Глушенков — парень с характером и отличными футбольными качествами, один из лидеров нашего футбола, кроме тех, кто за рубежом.

– Нет ли фактора расслабленности у российских игроков из-за лимита на легионеров?

– В матче с «Балтикой» (1:0) Соболев вышел на замену и сыграл не очень, а сейчас забил 3 мяча подряд. Парень понял всё. Такое бывает. Надо смотреть по дистанции. Сразу кидать в него палками, если он не в свою силу сыграл один матч? В «Зените» сейчас огромная конкуренция. К тому же, сейчас 100-летие клуба, очки важны, идет плотная борьба с «Краснодаром». Как тут расслабиться? Грубо говоря, ровень в ровень идут. Это имиджевая история. Даже если у кого не пошла игра в «Зените», то обойма сильнее, чем у всех клубов. Там два равноценных состава.

— О конкуренции Соболева и Дурана. Кто сейчас предпочтительнее?

— Иностранцам нужна адаптация. Во-первых, климат. Представляете, люди приехали из теплых стран, со сборов в наш климат. Даже для русского футболиста — это может быть проблемой.

А второе, конкуренция между ними — это очень хорошо. Думаю, в следующем матче выйдет Соболев, так как он забивал в трех играх подряд. Ни один тренер не будет себе врагом.