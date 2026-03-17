Эмери охарактеризовал Дзюбу, который назвал его «тренеришкой»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери охарактеризовал эпатажного российского нападающего Артёма Дзюбу, с которым пересекался в московском «Спартаке». После разгромного поражения от «Динамо» (1:5) в 2012 году Дзюба на эмоциях назвал Эмери в интервью «тренеришкой».

— Осталась ли у вас обида на Артёма Дзюбу за период вашей совместной работы в «Спартаке» и за то, что тогда он называл вас «тренеришкой»?

— Он был фантастическим игроком и очень хорошим человеком, — приводит слова Унаи Эмери интернет-портал Sport24.

Напомним, сейчас Дзюба выступает за тольяттинский «Акрон». Также он успел поиграть за «Локомотив», «Зенит» и ряд других клубов.