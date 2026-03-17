Булыкин порассуждал о шансах "Спартака" обыграть "Динамо"

Бывший нападающий московского "Динамо" Дмитрий Булыкин поделился ожиданиями от ответного матча 1/2 финала Пути РПЛ Кубка России между бело-голубыми и "Спартаком".

© ФК "Спартак"

В первой игре динамовцы разгромили красно-белых со счётом 5:2. По мнению Булыкина, у "Спартака" не много шансов продолжить выступление в Кубке в Пути РПЛ.

"У "Спартака" очень мало шансов пройти "Динамо". Учитывая последние игры и разницу мячей — вообще нереально! "Спартаку" будет очень тяжело в принципе забить такому "Динамо", а тут речь идёт о минимум трёх мячах. Доверие и к "Спартаку", и, конечно, к тренеру команды подорвано. Чтобы его вернуть, нужно выигрывать трофей", — отметил Булыкин в беседе со "Спорт-Экспрессом".

Ответный матч полуфинала Кубка России "Спартак" — "Динамо" состоится завтра, 18 марта, на "Лукойл Арене". Начало встречи — в 20:45 мск.

Напомним, победитель двухматчевого противостояния выйдет в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем пары "Краснодар" — ЦСКА, проигравший опустится в нижнюю сетку и сыграет во 2-м этапе полуфинала Пути регионов.