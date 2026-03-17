Выяснилось, когда российский вратарь Хайкин может получить норвежский паспорт

Норвежский журналист Ян Петтер Сальведт рассказал о процесс смены гражданства вратарём «Буде-Глимта» Никитой Хайкиным.

«Есть явные сигналы, что в ближайшее время вопрос с новым паспортом Никиты Хайкина будет решён. Он намекнул на это после матча со «Спортингом» в среду. Главный тренер национальной сборной Стале Сольбаккен не будет комментировать этот вопрос до его окончательного разрешения, но в следующую среду он объявит состав на матчи против Нидерландов и Швейцарии. Многие надеются, что Хайкин будет доступен для участия в этих играх» - сказал Сальведт.

Никита Хайкин заявил о смене гражданства в прошлом году. Это позволит ему получить право выступать за сборную Норвегии. Главной причиной смены гражданства Хайкин назвал свою смеью. Он долгое время жил вместе с норвежкой Таней Левик, а позже женился на ней. Игрок подчёркивал, что хочет, чтобы его дети выросли в Норвегии. Хайкин уже сдал языковой экзамен по норвежскому языку и проходит процедуру оформления гражданства по ускоренной схеме.

Никита Хайкин выступает за норвежский «Буде-Глимт» с марта 2019 года. Дебютировал 24 ноября в матче предпоследнего тура чемпионата Норвегии. В составе команды стал двукратным чемпионом Норвегии. В 2022 году после окончания действия контракта стал свободным агентом. В январе 2023 года подписал соглашение с английским «Бристоль Сити», но уже в марте вновь стал игроком «Буде-Глимта». В следующие сезоны ещё два раза становился чемпионом Норвегии.