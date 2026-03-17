«Краснодар» — ЦСКА: во сколько начало матча Кубка России, где смотреть трансляцию онлайн

Сегодня, 17 марта, состоится ответный матч 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся «Краснодар» и ЦСКА. Игра пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «быками» и армейцами завершился победой ЦСКА со счётом 3:1.

Действующий обладатель Кубка России — ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.