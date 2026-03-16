ЦСКА попросил отменить удаление главного тренера в матче с «Балтикой»

ЦСКА попросил отменить удаление главного тренера команды Фабио Челестини в матче с «Балтикой».

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора клуба по коммуникациям Кирилла Брейдо.

«ЦСКА обратился в КДК РФС в связи с несогласием с получением Фабио Челестини красной карточки», — сказал Брейдо. Челестини удалили за вход в техническую зону «Балтики» в конфликтной манере.

Матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Балтика» — ЦСКА завершился победой калининградцев со счетом 1:0. В добавленное ко второму тайму время главный тренер хозяев поля Андрей Талалаев выбил выкатившийся в аут мяч на трибуны, чем спровоцировал конфликт, в котором приняли участие футболисты и представители тренерских штабов обеих команд. По его итогам наставники «Балтики» и ЦСКА были удалены. «Балтика», в свою очередь, обратилась по итогам игры с «армейцами» в Экспертно-судейскую комиссию Российского футбольного союза (ЭСК РФС).

После 21 матча ЦСКА располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 36 очков. «Балтика» занимает четвертое место с 39 очками. Лидирует «Краснодар», имея в активе 46 очков.

«Балтика» в следующем туре 21 марта дома сыграет с «Сочи». ЦСКА в тот же день примет махачкалинское «Динамо».