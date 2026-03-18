Агент футболиста, обвиняемого в убийстве, рассказал о его личностных качествах

Станислав Станиславский, агент футболиста Даниила Секача, обвиняемого в разбое и убийстве в Москве, рассказал «Матч ТВ» о личностных качествах игрока.

Ранее следственный комитет сообщил о задержании подозреваемого в убийстве женщины на северо‑западе Москвы. Как отмечалось в сообщении пресс‑службы СК РФ, в квартире погибшей женщины обнаружен сейф со следами взлома, предварительно установлено, что несовершеннолетняя дочь потерпевшей стала жертвой телефонных мошенников, которые представились сотрудниками правоохранительных органов и потребовали открыть дверь квартиры своему «сотруднику». Позднее 20‑летний Секач был заключен под стражу.

— Прежде всего, я хотел бы выразить соболезнования всем, кого затронула эта трагедия. Сейчас идет следствие, и я считаю принципиально важным не опережать его выводы.

— Какую личностную характеристику Секача вы могли бы дать?

— Даниил — нормальный, адекватный парень. В профессиональной сфере всегда демонстрировал дисциплину и целеустремленность. Я знаю его много лет и не могу связать образ того Даниила, которого я знаю, с тем, что пишут в СМИ.

— Вы на связи с семьей футболиста?

— Да, я поддерживаю контакт с семьей Даниила. Семья глубоко потрясена происходящим.

— Сообщается, что Секач увлекался ставками на спорт. Вам что‑нибудь об этом известно?

— Я не располагаю достоверной информацией о каких‑либо увлечениях Даниила, которые имели бы отношение к делу. Публикации в прессе на эту тему пока не подкреплены доказательствами.

За всё время нашего сотрудничества я не сталкивался ни с какими инцидентами или жалобами, которые указывали бы на склонность Даниила к конфликтам.

— Какой совет вы могли бы дать подрастающему поколению, которое становится объектом мошенничества?

— Очень важный вопрос. Прежде всего, доверяйте здравому смыслу и проверенным источникам. Не поддавайтесь на обещания легких денег и сомнительные схемы. Если вам предлагают нечто, что выглядит слишком хорошо, чтобы быть правдой, скорее всего, это обман.

Учитесь финансовой грамотности, обсуждайте подозрительные предложения с родителями или наставниками. Помните, что мошенники часто играют на эмоциях, страхе, жадности, желании быстро добиться успеха. Развивайте критическое мышление, проверяйте информацию и никогда не принимайте решений под давлением, — сказал Станиславский «Матч ТВ».

Секач — воспитанник школы «Строгино», подмосковной академии «Мастер‑Сатурн», играл в академии «Локомотива». В сезоне‑2025 футболист провел в составе «Урала‑2» 14 матчей в дивизионе «Б» Второй лиги.