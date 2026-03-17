Экс-наставник «Сочи» объяснил неудачный старт ЦСКА

Экс-наставник «Сочи» Александр Точилин в интервью «Спорт День за Днем» высказался о последних результатах ЦСКА в РПЛ.

После зимней паузы армейская команда проиграла во всех трех матчах чемпионата. Москвичи уступили «Ахмату» (0:1), «Динамо» (1:4) и «Балтике» (0:1).

– Вроде на сборах они показывали достаточно целостную игру. И именно все после зимнего перерыва говорили, что ЦСКА, особенно после таких трансферов, готов включиться непосредственно в гонку за золотые медали. В первую очередь, тут, наверное, психология. Может быть, то давление, что на них вот оказывалось, что эта команда должна бороться за золотые медали, оно сыграло злую шутку. Надо по отдельности рассматривать каждую игру армейцев, разбираться в причинах недобора очков. Не сказать, что ЦСКА в атаке сыграл продуктивно. Отсутствие Лусиано, который пропускал игру из-за дисквалификации… Не хватило заливного форварда, которого и брали для того, чтобы он именно в атаке принес качество. И, к сожалению, надо констатировать, что с уходом Дивеева как раз оборона сейчас не совсем хороша, – сказал Точилин.

ЦСКА идет на 5-м месте РПЛ, набрав в 21-м матче 36 очков.