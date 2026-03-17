Круговой выложил пост о предстоящем матче ЦСКА с «Краснодаром»

Футболист ЦСКА Данил Круговой опубликовал в своём телеграм-канале пост, посвящённый предстоящему матчу 1/2 финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России с «Краснодаром». Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «быками» и армейцами завершился победой ЦСКА со счётом 3:1.

«Кубок должен быть армейским», — написал Круговой.

В другом полуфинальном противостоянии Пути РПЛ Кубка России играют московские «Спартак» и «Динамо». Первый матч выиграли бело-голубые.

Действующий обладатель Кубка России — ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.