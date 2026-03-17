Капитан сборной Никарагуа выделил двух игроков российской команды

Нападающий и капитан сборной Никарагуа, лучший бомбардир в истории национальной команды Хуан Баррера выделил двух игроков в составе сборной России по футболу. 27 марта россияне сыграют с Никарагуа в Краснодаре. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 мск.

«Мы знаем, что российский футбол — это высший уровень, и для нас особенно важно произвести благоприятное впечатление на фоне такого классного соперника. Конечно, я знаю вратаря «ПСЖ» из сборной России [Сафонова] и Головина из «Монако». Из исторических фигур назову фамилии Аршавина, Жиркова, Павлюченко», — рассказал Баррера корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.