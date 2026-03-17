Комментатор Орлов высказался о победе "Зенита" над "Спартаком"

Спортивный комментатор Геннадий Орлов высказался о победе "Зенита" над "Спартаком" (2:0) в 21 туре РПЛ.

По словам Орлова, петербуржцы провалили начало встречи, но Семак смог исправить ситуацию.

- В первые 20 минут у "Зенита" вообще ничего не получалось. Неудачно сыграли два крайних защитника. Дуглас часто пропускал Солари и позволял аргентинцу делать обостряющую передачу. Сергей Семак отлично отреагировал — две замены в перерыве изменили игру, - сказал Орлов в эфире "Радио Зенит".

В 21 туре Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" на домашнем стадионе одержал победу над московским "Спартаком" со счетом 2:0. Авторами забитых мячей стали Александр Соболев и Джон Дуран - оба гола были забиты с пенальти. Россиянин отличился в первом тайме, колумбиец - во втором.

По итогам 21 сыгранного тура сине-бело-голубые занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата с 45 набранными очками. Красно-белые располагаются на шестой строчке с 35 баллами в своем активе.