Португальский агент: Романцев мог бы тренировать «Реал» или «Барселону»

Португальский агент Паулу Барбоза в разговоре с «Матч ТВ» допустил, что бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев мог бы справиться с работой в Испании и возглавить «Реал» или «Барселону».

Романцев занимал пост главного тренера «Спартака» в 1989–1995 и 1997–2003 годах. Под его руководством московский клуб стал чемпионом СССР и обладателем Кубка страны, восемь раз выиграл чемпионат России, три раза — Кубок России, также команда играла в полуфиналах трех еврокубков.

— Была ли у вас возможность помочь Олегу Романцеву получить работу в Европе?

— Нет. Когда мы с ним познакомились, он очень успешно работал в «Спартаке», и, мне кажется, было не очень целесообразно уходить из клуба. Романцев — талантливый тренер, добился больших успехов.

— Романцев даже подписал предварительный контракт с «Депортиво». Мог бы он справиться в Испании?

— Безусловно, ему бы подошли испанский или итальянский чемпионаты. Он мог бы начать тренировать с команды уровня «Валенсии», «Реал Сосьедад», а потом возглавить «Реал» или «Барселону», — сказал Барбоза «Матч ТВ».