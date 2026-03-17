Фанаты «Торпедо» скандировали оскорбительную кричалку про тренера

Болельщики «Торпедо» скандировали очередную кричалку, посвященную Олегу Кононову.

Московский клуб обыграл «Нефтехимик» со счетом 3:0 в 24-м туре Pari Первой лиги. Во время этой игры фанаты автозаводцев скандировали «Выйди замуж, Кононов Олег».

«Торпедо» занимает 15-е место в таблице Первой лиги, набрав 27 очков.