Комментатор Шнякин: у Дзюбы невероятно мощные руки

Спортивный комментатор Дмитрий Шнякин высказался об игре форварда "Акрона" Артема Дзюбы.

По словам Шнякина, у Дзюбы мощные руки, которые помогают ему в единоборствах.

- Люблю про это говорить (о единоборствах с участием Дзюбы). Дело даже не в опыте при этих продавливаниях, а в том, что у него невероятно мощные руки! Нападающий, который прекрасно работает руками, - сказал Шнякин в видео на YouTube-канале "Коммент.Шоу".

В сезоне-2025/26 Артем Дзюба вышел на поле в составе тольяттинского "Акрона" в 19 матчах чемпионата России и записал на свой счет шесть забитых мячей и четыре результативные передачи. Контракт 37-летнего форварда с клубом рассчитан до конца текущего сезона.

После 21 сыгранного тура тольяттинцы располагаются на десятой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 22 набранными очками в своем активе.