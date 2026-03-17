Тренер «Динамо» высказался о росте цен

Тренер «Динамо» Юрий Жирков высказался о росте цен.

– Сколько рублей вы тратите в месяц?

– Даже не могу подсчитать, ха-ха! Сейчас вообще цены растут: продукты стали дороже и табак для кальяна... И в магазин одежды сходить дорого!

– Знаете, кстати, сколько стоит игровая футболка «Динамо»?

– 10990. Мне товарищ, фотограф сборной России, сказал, что на каком-то сайте покупает реальные футболки игроков по 150 фунтов. Примерно 17-18 тысяч рублей за майку, в которой выступал футболист! Он покупал мою из «Челси». Так дешево! Футболка Аленичева, кстати, так же стоила.

– Какая история времен «Челси» о ком-то из одноклубников вспоминается?

– Мы играли вместе с португальцем Деку, и тогда после матчей все время было пиво. Сидели с ним в автобусе и восстанавливались.

– Кто кого перепивал?

– Конечно, он! – сказал Жирков.