Тренер Григорян оценил работу наставника "Рубина"

Российский тренер Александр Григорян высказался о возглавляющем казанский «Рубин» Франке Артиге. Под руководством испанского тренера казанцы проиграли махачкалинскому «Динамо» и обыграли «Краснодар» с «Локомотивом» в рамках Мир РПЛ. Агентом Артиги выступает Дмитрий Селюк.

— В общем, я коротко скажу. Даже с учётом того, что у него агент — чистый проходимец, Артига — очень классный тренер. Артига для меня очень высокого уровня тренер.

— Ух ты. Ваше мнение идёт вразрез с генеральной повесткой, потому что многие его критиковали.

— Да. Многие, бывает, в футболе не очень разбираются, — сказал Григорян в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу».