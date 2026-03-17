ЭСК рассмотрит обращение ЦСКА по итогам матча с "Балтикой"

ЦСКА обратился в ЭСК РФС по итогам матча 21 тура РПЛ с "Балтикой" (0:1).

- КДК РФС и ЦСКА обратились по поводу вынесенной красной карточки Челестини за вход в техническую зону соперника для конфронтации на 90+7-й минуте встречи,

"Балтика" обратилась по двум эпизодам — неназначенный пенальти на 15-й минуте и неудаление Энрике Кармо и Ивана Облякова за агрессивное поведение на 90+7-й минуте, - приводит слова представителя пресс-службы ЭСК РФС "Матч ТВ".

В 21 туре Российской Премьер-Лиги калининградская "Балтика" на домашнем стадионе одержала победу над ЦСКА со счетом 1:0. Автором единственного забитого мяча стал Брайан Хиль.

В компенсированное ко второму тайму время главный тренер балтийцев Андрей Талалаев выпнул мяч на трибуны, спровоцировав конфликт на бровке. В техническую зону хозяев пришел главный тренер красно-синих Фабио Челестини - по итогам конфликта главный арбитр показал красную карточку Талалаеву и Челестини. Словесный конфликт продолжился в подтрибунном помещении.