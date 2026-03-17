Семшов: Соболева нужно было удалить в матче со «Спартаком»

Бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов прокомментировал игровой момент в матче 21-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Спартаком» (2:0).

© ФК "Зенит"

Многие эксперты и болельщики обсуждают момент, произошедший на 65-й минуте встречи. Форвард «Зенита» Александр Соболев и полузащитник «Спартака» Наиль Умяров боролись за верховой мяч, после чего игрок красно-белых упал, столкнувшись с оппонентом.

«По моменту Соболев — Умяров — для меня это фол и желтая карточка. Но точно не прямая красная — там не было намеренного удара рукой, Соболев неосторожно сыграл, правила он нарушал, но бить в Умярова он не хотел. Чтобы была прямая красная, нужен удар локтем», — сказал Семшов.

Если после этого эпизода Соболев получил бы желтую карточку, то футболист покинул бы поле. В конце первого тайма форвард получил предупреждение после празднования своего гола. Игрок сине-бело-голубых взял маску для ныряния.

Игра завершилась победой петербуржцев со счетом 2:0. В первом тайме забил Соболев. Во втором тайме отличился новичок «Зенита» Джон Дуран, арендованный у «Аль-Насра». Оба мяча сине-бело-голубые забили, реализовав пенальти.

Фолы заработали полузащитник Педро и защитник Дуглас Сантос, а правила нарушили вингер Пабло Солари и защитник Кристофер Ву.