Главный тренер сборной России Валерий Карпин высказался о потасовке в матче "Балтики" и ЦСКА.

"Возможно, эти эмоции, которые были у игроков ЦСКА в концовке матча, они ушли на этот конфликт, и в конце концов "Балтика" выиграла. Это хорошо? Нет. Ну, в конце концов "Балтика" выиграла. Добилась своего? Добилась", - сказал Карпин в видео на Youtube-канале "Коммент.Шоу".

14 марта на "Ростех Арене" состоялся матч между калининградской "Балтикой" и московским ЦСКА в рамках 21-го тура Российской Премьер-Лиги. Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

В конце второго тайма произошла массовая потасовка, в результате которой главные тренеры обоих клубов Фабио Челестини и Андрей Талалаев получили красные карточки.