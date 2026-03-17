Тренер «Динамо» ответил, может ли Мостовой пройти стажировку в клубе

Тренер «Динамо» Юрий Жирков ответил на вопрос о возможности прохождения Александром Мостовым стажировки в московском клубе.

– Мостовой хочет на стажировку в «Динамо». Это возможно?

– Если Ролан Александрович [Гусев] разрешит, без проблем! Мостовой, кстати, стажировался у Марцела Лички, когда мы еще с ним вместе учились.

Александр хорошо разбирается во всем, в том числе и в тренерстве. Это все вырывают заголовки из контекста и смеются. А так он многое понимает в учебе, в футболе, везде. Профи! – сказал Жирков.