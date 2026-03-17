Сантос назвал причины перехода в "Сочи" из "Краснодара"

Игрок "Краснодара" Густаво Сантос, играющий за "Сочи" на правах аренды, высказался о причинах перехода.

Футболист заявил, что перешел в "Сочи" из-за недостатка игрового времени в "Краснодаре.

"Мне дали понять, что не смогут предоставлять игровое время. Мне нужно было играть, поэтому я и здесь. Я не привык долгое время находиться на скамейке запасных. Я знаю, что могу помочь команде, неважно, на каком месте она находится", - сказал Сантос Metaratings.

Бразильский футболист перешел из "Краснодара" в "Сочи" 19 февраля 2026 года. Соглашение с 25-летним игроком рассчитано до конца июня 2026 года. В текущем сезоне за "Сочи" левый вингер провел 3 матча и отметился одной результативной передачей.