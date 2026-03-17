Газзаев назвал причины поражений ЦСКА

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался о выступлении команды после возобновления сезона РПЛ.

Российский специалист заявил, что московский клуб неудачно провел предсезонную подготовку, а также назвал ошибкой обмен Игоря Дивеева на Лусиано Гонду.

"У всех команд было много времени на подготовку к сезону. Поэтому я связываю неудачи ЦСКА именно с предсезонной подготовкой и стабилизацией состава. Мне кажется, что армейцы совершили ошибку, обменяв цементирующего оборону Дивеева на Гонду. Кроме того, Баринов в "Локомотиве" и ЦСКА - пока два разных игрока. Армейцам не хватает сыгранности, отсюда и хромающая атака", - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу".

В начале января 2026 года петербургский "Зенит" и московский ЦСКА совершили обмен игроков: к сине-бело-голубым отправился защитник Игорь Дивеев, к "армейцам" присоединился нападающий Лусиано Гонду.

После возобновления сезона подопечные Фабио Челестини суммарно провели 4 матча, одержали 1 победу в Кубке России и потерпели 3 поражения в Российской Премьер-Лиге.

На данный момент ЦСКА находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата России, набрав 36 очков в 21 встрече.