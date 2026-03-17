Газзаев раскритиковал тренера "Балтики"

Бывший тренер ЦСКА Валерий Газзаев высказался об Андрее Талалаеве.

© Rusfootball

Российский специалист заявил, что поведение Андрея Талалаева недопустимо для тренера.

"Футбол - это эмоции, но тренер не может вести себя так, как повел Талалаев. Если бы мяч выбил игрок, это еще можно было понять, но тренер - это фигура и лидер, который должен вести себя соответствующе. Да, есть эмоции, но это низкий поступок, который недопустим для тренера", - сказал Газзаев "Спорт-Экспрессу".

14 марта состоялся матч 21-го тура Российской Премьер-Лиги между калининградской "Балтикой" и московским ЦСКА. Встреча проходила на "Ростех Арене". Хозяева одержали победу со счетом 1:0.

В конце компенсированного времени второго тайма главный тренер "Балтики" выбил прилетевший к нему мяч на трибуну, после чего возникла массовая потасовка. В результате Андрей Талалаев получил красную карточку.