Стало известно о бурном праздновании «Спартака»

Бывший нападающий «Спартака» Георгий Мелкадзе рассказал о праздновании выхода московской команды в плей-офф Лиги Европы в сезоне 2021/22. Его слова приводит «Чемпионат».

«Это была командная тусовка. В Варшаве после матча с «Легией», когда «Спартак» вышел в плей-офф Лиги Европы. Там творилась полная жесть. Жиго там танцевал на шесте» — сказал Мелкадзе.

«Спартак» занял первое место в группе с английским «Лестером», итальянским «Наполи» и польской «Легией» и пробился в плей-офф Лиги Европы. Однако москвичи не смогли принять участия в дальнейшем розыгрыше турнира из-за отстранения российских команд от участия в международных соревнованиях в 2022 году. Российский клуб должен был сыграть в плей-офф с «РБ Лейпциг».

Мелкадзе является воспитанником «Спартака». Он играл за основную команду московского клуба в период с 2019 по 2022 год с перерывом на аренду в «Тосно», «Ахмат» и «Тамбов».