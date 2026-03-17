Источник раскрыл, чем занимается дисквалифицированный Мудрик

Онлайн-издание L’Équipe раскрыло, чем занимается дисквалифицированный за допинг полузащитник сборной Украины и лондонского «Челси» Михаил Мудрик. По данным источника, футболист усердно тренируется на ежедневной основе, а также проводит свободное время за игрой в Counter-Strike.

Отмечается, что если длительная дисквалификация Мудрика подтвердится, «Челси» может расторгнуть с ним контракт.

Последний официальный матч с участием украинца датируется концом ноября 2024 года — тогда «Челси» встречался с «Хайденхаймом» в групповом этапе Лиги конференций сезона-2024/2025 и одержал победу со счётом 2:0. В той встрече Мудрик отметился голом.