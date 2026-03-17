Смолов назвал защитника «Ростова» тупым

Федор Смолов и Сергей Паршивлюк обсудили красную карточку, показанную защитнику «Ростова» Виктору Мелехину в матче в 21-го тура Мир РПЛ против «Динамо».

Сергей Паршивлюк: «Если смотреть скрин, это стопроцентная красная. Но если включить момент, то у Мелехина нет времени [убрать ноги]».

Федор Смолов: «А зачем он вообще катится здесь?»

Сергей Паршивлюк: «Ну мы знаем Мелехина. Он продукт Валерия Карпина».

Дмитрий Егоров: «А какой Мелехин?»

Федор Смолов: «Он тупой, ###. Шучу – он классный парень».

Сергей Паршивлюк: «Он не может совладать с тем, что у него творится перед игрой. Карпин, наверное, его накачивал: ты – защитник, все должны тебя бояться. На этом фоне старается сыграть на грани».

Федор Смолов: «Просто в этой ситуации вообще нет нужны прыгать в подкате. А если хочешь вырывать мячи с мясом, будь готов, что через матч будешь получать красные. Он грубый. Он умышленно грубый».