В контракте тренера «Динамо» Мх есть опция выкупа для других клубов

У главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева есть опция выкупа в контракте. Об этом рассказал гендир клуба Шамиль Газизов.

«Да, естественно, есть отступные. Но я думаю, он останется с нами», – сказал Газизов.

Евсеев возглавил махачкалинцев после ухода Хасанби Биджиева. В первых трех матчах РПЛ после возобновления сезона команда набрала шесть очков из девяти возможных.

«Динамо» занимает 12-е место с 21 очком. При Евсеева команда покинула зону вылета.