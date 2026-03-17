Оставшиеся в Австралии иранские футболистки тренируются с местным клубом

Две оставшиеся в Австралии футболистки сборной Ирана начали тренироваться с «Брисбен Роар». Иранки поблагодарили клуб
Две оставшиеся в Австралии футболистки сборной Ирана приступили к тренировкам с «Брисбен Роар».
Австралийский клуб сообщил, что Фатиме Пасандиде и Атефе Рамезанисаде начали тренироваться вместе с футболистками основной команды. Обе иранки поблагодарили «Брисбен Роар» в комментариях к посту.
Напомним, ранее шесть игроков и один член персонала женской сборной Ирана запросили убежище в Австралии и получили гуманитарные визы после окончания женского Кубка Азии. Позднее пятеро из них решили вернуться на родину.
Вице-комиссионер НХЛ Дэйли: «Мы не приняли решения о том, будет ли Россия приглашена к участию на Кубок мира»
Бугаев о поздравительной телеграмме от Путина: «Приятно, что президент смотрит и поддерживает паралимпийский спорт»
Дарюс Каспарайтис: «Хоккей – самый дорогой спорт из популярных, по кошельку чувствую. В СССР все на халяву было, а сейчас обновить коньки или что-то еще – 1000 долларов»