Оставшиеся в Австралии иранские футболистки тренируются с местным клубом

Две оставшиеся в Австралии футболистки сборной Ирана приступили к тренировкам с «Брисбен Роар».

Австралийский клуб сообщил, что Фатиме Пасандиде и Атефе Рамезанисаде начали тренироваться вместе с футболистками основной команды. Обе иранки поблагодарили «Брисбен Роар» в комментариях к посту.

Напомним, ранее шесть игроков и один член персонала женской сборной Ирана запросили убежище в Австралии и получили гуманитарные визы после окончания женского Кубка Азии. Позднее пятеро из них решили вернуться на родину.