Эксперт оценил технику «Спартака» в проигранном матче с «Зенитом»

Футбольный эксперт Александр Бубнов в новом выпуске на YouTube-канале «Коммент.Шоу» поставил оценки московскому «Спартаку» и санкт-петербургскому «Зениту» по итогам матча 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Так, игру сине-бело-голубых и красно-белых Бубнов оценил на пять баллов из пяти.

Матч между «Зенитом» и «Спартаком» прошёл в минувшую субботу, 14 марта, на стадионе «Газпром Арена». Встреча завершилась победой сине-бело-голубых со счётом 2:0. Голы забили Александр Соболев и Джон Дуран.

По состоянию на сегодняшний день «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» — шестой. Лидирует в чемпионате России «Краснодар».