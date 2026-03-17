Погребняк: нападающему «Балтики» стоит продолжить карьеру в Европе

Бывший нападающий сборной России Павел Погребняк считает, что форварду калининградской «Балтики» Брайану Хилю стоит продолжить карьеру в Европе.

В 21‑м туре МИР РПЛ «Балтика» на своем поле победила ЦСКА со счетом 1:0, единственный гол в матче на 63‑й минуте забил Хиль. Сальвадорский форвард с 12 голами лидирует в гонке бомбардиров текущего сезона.

— В «Балтике» раскрываются бомбардиры. Погребняк тоже в 2003 году раскрылся там, теперь Хиль. Он вправе ожидать хорошего трансфера летом. Видно, что он нашёл свою команду, будет забивать дальше. Почему бы не стать лучшим бомбардиром? Кому бы он пригодился? «Зенит» хорошо укомплектовался, там много креативных игроков. «Спартак» уже взял у «Балтики» Сауся, всю команду туда нельзя отдавать. В «Краснодаре» Кордоба — без вариантов. Пусть Хиль уезжает в Европу, — сказал Погребняк Metaratings.ru

Соглашение между «Балтикой» и Хилем действует до 2029 года.

