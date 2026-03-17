«Байер» снова пошутил об «Арсенале» перед матчем ЛЧ

«План на «Арсенал» такой: закрасить угловые отметки, избегать пенальти – это важно!» «Байер» выложил «список дел» на ответный матч ЛЧ и опубликовал фото «Эмирейтс» без угловых отметок
«Байер» снова пошутил об «Арсенале» перед матчем Лиги чемпионов.
Перед первым матчем 1/8 финала Лиги чемпионов (1:1) «Байер» пошутил о стандартах «Арсенала», поставив табличку «Угловые запрещены!» на стадионе: «Простите, ребята, но правила есть правила».
В этот раз на странице «Байера» в X выложили шуточный список дел на «Эмирейтс».
«Ну что, план такой 👀: Взять ленту (игра слов. В оригинале написано Tape – это и «лента», и фамилия полузащитника «Байера» Акселя Тапа – Спортс’‘), чтобы заклеить розетки; Закрасить угловые отметки; Избегать пенальти (важно!); Темные искусства???» – говорится в «плане» немецкого клуба.
Чуть позже «Байер» выложил изображение поля стадиона «Арсенала» без угловых отметок:
«Так-то лучше! 😁».
Шутка про ленту и розетки отсылает к распространившейся в соцсетях новости о том, что тренер «Арсенала» Микель Артета якобы хочет проводить тренировки в полной темноте, чтобы команда развивала умение отслеживать мяч. Также «темные искусства» «Арсенала» обсуждались по итогам матча АПЛ против «Ман Сити» в 2024-м (2:2), где «Арсенал» обвиняли в симуляциях и затягивании времени.
Шутка про пенальти – отсылка к первому матчу, когда «Арсенал» сравнял счет на 89-й минуте благодаря пенальти.
Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 23:00 по московскому времени.
