Сафонов сыграет в старте «ПСЖ» в матче с «Челси»

Российский вратарь французского «ПСЖ» Матвей Сафонов сыграет с первых минут в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с английским «Челси».

«Челси»: Санчес, Чалоба, Сарр, Хато, Кукурелья, Андрей Сантос, Кайседо, Палмер, Фернандес, Педру Нету, Жоао Педро.

«ПСЖ»: Сафонов, Нуну Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими, Витинья, Жоау Невеш, Заир-Эмери, Кварацхелия, Дембеле, Баркола.

Игра состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Первая встреча, которая состоялась в Париже на стадионе «Парк де Пренс», завершилась со счетом 5:2 в пользу «ПСЖ». Тогда ворота парижской команды защищал Сафонов, который пропустил два мяча и по итогу получил самую низкую оценку в «ПСЖ» — 6,3. Это худший результат среди всех игроков парижан, наряду с теми, кто вышел на замену.

Финал Лиги чемпионов 2026 года пройдет 30 мая 2026 года на стадионе «Ференц Пушкаш» в Будапеште. Действующим победителем Лиги чемпионов является французский «ПСЖ», который в решающем матче обыграл итальянский «Интер» со счетом 5:0.

Ранее Сафонова назвали одним из ключевых игроков «ПСЖ».