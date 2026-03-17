Нападающий «Ахмата»: судейство в РПЛ стало лучше

Нападающий грозненского «Ахмата» Георгий Мелкадзе заявил, что уровень судейства в МИР Российской премьер‑лиге изменился в лучшую сторону, к работе арбитров у форварда претензий практически нет.

Сезон МИР РПЛ возобновился 27 февраля. После рестарта в некоторых играх возникали спорные ситуации. В 19‑м туре во всех матчах арбитры воспользовались системой VAR.

— Мне кажется, стало лучше, если сравнивать с тем, что было несколько лет назад. У меня претензий мало. А может, мы просто играть стали лучше, — сказал Мелкадзе «Чемпионату».

В ноябре Мелкадзе был удален в матче 14‑го тура МИР РПЛ против калининградской «Балтики» (0:2). Позднее КДК РФС отменил красную карточку.

— Я сам удивился, когда мне судья сказал, что VAR смотрит красную. Но я точно знал, что постфактум её отменят. Я получил карточку, без единой эмоции ушёл с поля. У меня сразу в голове моменты, когда другие игроки после удаления двери бьют и так далее, а я понимал, что кипеть не надо. Знал, что не виноват, что карточку отменят, — признался Мелкадзе.

