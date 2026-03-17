Игрок "Динамо" Мх пропустит ближайшие матчи из-за смерти матери

Сердеров из‑за смерти матери пропустит матчи махачкалинского «Динамо» с «Зенитом» и ЦСКА
Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров из‑за смерти матери пропустит ближайшие матчи с петербургским «Зенитом» и ЦСКА, сообщил «Матч ТВ» генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов.
Во вторник пресс‑служба «Динамо» сообщила, что у Сердерова умерла мама. В среду махачкалинцы в гостях сыграют с «Зенитом» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России, 21 марта команда в Москве встретится с ЦСКА в рамках 22‑го тура МИР РПЛ.
— Сердер не полетел с командой на матч Кубка России, также он пропустит игру с ЦСКА. Вся команда и весь клуб соболезнуют нашему футболисту и его близким, — сказал Газизов «Матч ТВ».
Прямую трансляцию матча «Зенит» — «Динамо» смотрите 18 марта на телеканале «Матч ТВ» с 17:45 (мск), на МАТЧ ПРЕМЬЕР — с 18:10, а также на сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.
