Игрок "Динамо" Мх пропустит ближайшие матчи из-за смерти матери

Нападающий махачкалинского «Динамо» Сердер Сердеров из‑за смерти матери пропустит ближайшие матчи с петербургским «Зенитом» и ЦСКА, сообщил «Матч ТВ» генеральный директор дагестанского клуба Шамиль Газизов.

© ФК «Динамо» Мх

Во вторник пресс‑служба «Динамо» сообщила, что у Сердерова умерла мама. В среду махачкалинцы в гостях сыграют с «Зенитом» в матче первого этапа полуфинала Пути регионов FONBET Кубка России, 21 марта команда в Москве встретится с ЦСКА в рамках 22‑го тура МИР РПЛ.

— Сердер не полетел с командой на матч Кубка России, также он пропустит игру с ЦСКА. Вся команда и весь клуб соболезнуют нашему футболисту и его близким, — сказал Газизов «Матч ТВ».

