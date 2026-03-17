Сборная России анонсировала трансляции ближайших матчей

Официальный телеграм-канал сборной России по футболу анонсировал прямые трансляции ближайших товарищеских матчей команды. Обе игры покажет «Матч ТВ».

27 марта сборная России сыграет с Никарагуа в Краснодаре, прямой эфир начнётся в 18:30 мск. 31 марта российская национальная команда проведёт матч с Мали в Санкт‑Петербурге, прямая трансляция начнётся в 19:00.

В 2025 году сборная России одержала шесть побед и потерпела одно поражение в 10 матчах. В марте команда Валерия Карпина одержала разгромные победы со счётом 5:0 в матчах с Гренадой и Замбией. В июне россияне сыграли вничью с Нигерией (1:1) и обыграли Беларусь (4:1). В сентябре сборная России сыграла вничью с командой Иордании (0:0) и переиграла Катар (4:1). В октябре российская команда победила Иран (2:1) и Боливию (3:0). В ноябре россияне побед не одержали: за ничьей с Перу (1:1) последовало поражение от Чили (0:2).