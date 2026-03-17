Фанаты ЦСКА развесили по Краснодару плакаты с оскорблениями Кордобы

Поклонники московского ЦСКА повесили в разных уголках Краснодара плакаты с нарисованным изображением Джона Кордобы.

© Rusfootball

Об этом сообщил Телеграм-канал "Mash на спорте". Мало того, что на постерах колумбиец изображён плачущим, так на плакате нанесена надпись на английском языке — оскорбительное слово на букву "N", намекающее на расовую принадлежность Кордобы.

Напомним, что ЦСКА был оштрафован по итогам первого матча команд в Кубке России за расистские выкрики фанатов в адрес Джона.

Первая встреча команд завершилась победой армейцев со счётом 3:1, ответная игра пройдёт сегодня, 17 марта, на "Ozon Арене" в Краснодаре. Начало — в 19:30 мск.