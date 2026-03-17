«Милан» готов продать полузащитника

«Милан» готов продать Леау – клуб разочарован игрой и поведением вингера. Отступные португальца – 170 млн евро (La Gazzetta dello Sport)
«Милан» готов расстаться с Рафаэлом Леау.
Напомним, вингер «россонери» был возмущен после замены на 66-й минуте в матче с «Лацио» (0:1) – он дважды вырывался, когда главный тренер команды Массимилиано Аллегри пытался его обнять, и что-то ему выговаривал. Сообщалось, что он предъявлял претензии Кристиану Пулишичу в раздевалке.
Как пишет La Gazzetta dello Sport, в миланском клубе разочарованы игрой и поведением футболиста и готовы рассмотреть предложения о трансфере. В контракте португальца указана сумма отступных в 170 миллионов евро, но реальная стоимость игрока может составить около 80 млн евро. Интерес к Леау проявляют клубы из Англии и Саудовской Аравии.
В качестве возможной замены Леау «Милан» рассматривает вингера «Лейпцига» Антонио Нусу. Его трансферная стоимость оценивается примерно в 35 миллионов евро.
