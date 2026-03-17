Быстров: пришедшие зимой новички ухудшили игру ЦСКА

Бывший российский футболист Владимир Быстров поделился мнением об игре ЦСКА после зимнего перерыва.

© Rusfootball

По мнению экс-футболиста, главный тренер команды Фабио Челестини не может разобраться с составом после зимней трансферной кампании.

"Без всех новичков, которые присоединились зимой, ЦСКА выглядел намного лучше, чем сейчас. Челестини не может разобраться с составом. Он просил футболистов, ему их купили, но стало хуже. Есть ощущение, что некоторые тренеры, показав себя, начинают не строить команду, а крутить какие-то бизнес-проекты. Шансов на чемпионство уже не вижу, а за тройку они бороться обязаны", — передаёт слова Быстрова Metaratings.

В зимнее трансферное окно ЦСКА подписал защитника Матеуса Рейса ("Спортинг" Лиссабон, свободный агент), полузащитников Дмитрия Баринова ("Локомотив", 2 млн евро) и Данилу Козлова ("Краснодар", 1,65 млн евро), а также нападающих Максима Воронова ("Урал", 3 млн евро) и Лусиано Гонду ("Зенит", свободный агент). Покинули команду 10 исполнителей, включая защитника Игоря Дивеева ("Зенит", 2 млн евро), полузащитника Родриго Вильягру ("Интернасьонал", аренда за 350 тыс. евро) и нападающего Алеррандро ("Интернасьонал", аренда за 420 тыс. евро).

После зимнего перерыва ЦСКА трижды проиграл в чемпионате — "Ахмату" (0:1), "Динамо" Москва (1:4) и "Балтике" (0:1), а также выиграл в Кубке у "Краснодара" (3:1).