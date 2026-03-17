Футболист «Балтики» выбыл на несколько недель

Полузащитник «Балтики» Андрей Мендель выбыл на несколько недель из-за травмы, полученной в матче 21-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:0). Об этом сообщает пресс-служба калининградского клуба.

«По итогам матча с ЦСКА у Андрея Менделя диагностирован полный вывих плечевого сустава. Ожидается, что игрок пропустит не менее трёх недель Желаем здоровья Андрюхе и скорейшего возвращения в строй», — говорится в сообщении «Балтики» в телеграм-канале.

В нынешнем сезоне 30-летний футболист провёл 11 матчей во всех турнирах, в которых отметился одним голом.

После 21 тура «Балтика» занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ с 39 очками.