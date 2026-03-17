Футболист ЦСКА Обляков стал рекордсменом Кубка России по количеству сыгранных матчей

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков стал рекордсменом Кубка России по количеству проведенных в турнире матчей, сообщает пресс‑служба московского клуба.

Российский хавбек вышел на поле в ответном матче полуфинала Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Краснодара». Встреча проходит в Краснодаре.

Для Облякова это 58‑й матч в карьере в Кубке России. По этому показателю он обошел экс‑игрока «Зенита» и «Крыльев Советов» Александра Анюкова (57).

27‑летний Обляков является двукратным обладателем Кубка России в составе ЦСКА.