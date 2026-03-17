«Краснодар» разгромил ЦСКА в матче Кубка России

Завершился ответный матч полуфинала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026, в котором встречались «Краснодар» и ЦСКА. Игра проходила на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре. В качестве главного арбитра встречи выступил Инал Танашев. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. По итогам двух встреч чёрно-зелёные победили со счётом 5:3.

На 21-й минуте счёт открыл полузащитник хозяев Дуглас Аугусто. На 45+1-й минуте защитник ЦСКА Матеус Рейс получил красную карточку за удар Валентина Пальцева.

В начале второго тайма нападающий Жоау Батчи укрепил преимущество «Краснодара». На 58-й минуте форвард чёрно-зелёных Джон Кордоба довёл счёт до разгромного. На 64-й минуте защитник красно-синих Мойзес получил красную карточку. Через три минуты Батчи оформил дубль.

Первый матч полуфинала Пути РПЛ Кубка России между «быками» и армейцами завершился победой ЦСКА со счётом 3:1. ЦСКА продолжит выступление в Пути регионов, «Краснодар» вышел в финал Пути РПЛ, где сыграет с победителем пары «Динамо» — «Спартак».

Действующий обладатель Кубка России — ЦСКА. В финале прошлого розыгрыша турнира армейцы победили «Ростов». Основное время встречи завершилось вничью со счётом 0:0. В серии пенальти игроки ЦСКА оказались точнее — 4:3.