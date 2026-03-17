Галицкий призвал футболистов Краснодара не заниматься КВН

Основатель и президент «Краснодара» Сергей Галицкий призвал «быков» играть в футбол, а не заниматься КВН. Его слова приводит Telegram-канал Кубка России.

«Мы тут в футбол собрались играть, а не всякими КВН заниматься. Все только началось, девять туров до конца. Сегодня радуемся, завтра эмоционально закрываетесь, потому что нет ничего важнее, чем игра с "Пари НН"», — сказал Галицкий.

Футболисты «Краснодара» разгромили ЦСКА со счетом 4:0 во втором матче полуфинала Пути РПЛ Кубка России. Они прошли «армейцев» с общим счетом 5:3 по итогам двухматчевого противостояния.

В финале краснодарцы сыграют с победителем пары «Динамо» (Москва) — «Спартак». Второй матч в этом противостоянии пройдет 18 марта, в первом победа осталась за динамовцами со счетом 5:2.