ЦСКА обратился к болельщикам после 0:4 от "Краснодара"

ЦСКА поблагодарил болельщиков после крупного поражения от "Краснодара" (0:4) в ответной встрече полуфинала Пути РПЛ Кубка России. В клубе поблагодарили фанатов за поддержку после неудачного результата.

- Номер 12, сегодня вы, как всегда, были лучшими! Спасибо за поддержку! - говорится в сообщении столичного клуба.

По итогам двухматчевого противостояния дальше прошёл краснодарский клуб, а армейцы продолжат борьбу за трофей через Путь регионов. В финале верхней сетки турнира "быки" сыграют с победителем противостояния "Динамо" - "Спартак".