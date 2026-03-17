«Спортинг» вышел в четвертьфинал ЛЧ или КЕЧ впервые с 1983 года
«Спортинг» впервые в этом веке вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.
Команда Руя Боржеша разгромила «Буде-Глимт» (5:0) в ответном матче 1/8 финала и пробилась в восьмерку лучших.
В последний раз «Спортинг» доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов в сезоне-1982/83.
Следующий соперник лиссабонцев – «Арсенал» либо «Байер».
«Спортинг» вышел в четвертьфинал ЛЧ или КЕЧ впервые с 1983 года
Губерниев о возможном бойкоте из-за России на Кубке мира: «Скажу, как Юрий Ушаков французам: «Fuck you!» Будем играть с американцами, канадцами. Меня эта ситуация не тревожит»
Хайкин установил рекорд по числу сэйвов в сезоне ЛЧ – 68. Российский вратарь «Буде-Глимт» обошел Куртуа, у которого было 59 спасений в сезоне-2021/22
«Спортинг» вышел в четвертьфинал ЛЧ или КЕЧ впервые с 1983 года
Губерниев о возможном бойкоте из-за России на Кубке мира: «Скажу, как Юрий Ушаков французам: «Fuck you!» Будем играть с американцами, канадцами. Меня эта ситуация не тревожит»
Хайкин установил рекорд по числу сэйвов в сезоне ЛЧ – 68. Российский вратарь «Буде-Глимт» обошел Куртуа, у которого было 59 спасений в сезоне-2021/22