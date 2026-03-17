«Спортинг» вышел в четвертьфинал ЛЧ или КЕЧ впервые с 1983 года

«Спортинг» впервые в этом веке вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов.

Команда Руя Боржеша разгромила «Буде-Глимт» (5:0) в ответном матче 1/8 финала и пробилась в восьмерку лучших.

В последний раз «Спортинг» доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов или Кубка европейских чемпионов в сезоне-1982/83.

Следующий соперник лиссабонцев – «Арсенал» либо «Байер».