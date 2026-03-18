"Реал" и "Арсенал" вышли в 1/4 финала Лиги чемпионов

Определились еще два четвертьфиналиста Лиги чемпионов. Ими стали мадридский "Реал" и английский "Арсенал".

Исход противостояния между "Манчестер Сити" и "Реалом" не вызывал особых сомнений ни у кого. Грозный мадридский клуб дома уверенно обыграл подопечных Хосепа Гвардиолы со счетом 3:0.

В ответной игре для выхода в следующую стадию турнира "Ман Сити" нужно было чудо. Но уже на 20-й минуте хозяева остались вдесятером после удаления Бернарду Силвы, который ценой красной карточки остановил голевую атаку.

А через две минуты Винисиус открыл счет в матче. Хозяева стараниями Эрлинга Холанна сумели отыграться на 41-й минуте. Счет 1:1 продержался до конца встречи, когда Винисиус оформил дубль и установил окончательный результат - 2:1.

Соперником мадридцев в четвертьфинале почти наверняка станет мюнхенская "Бавария", которая свой домашний матч против "Аталанты" проведет в среду. В гостях немецкий клуб растерзал соперника - 6:1.

Также в четвертьфинал вышел и лондонский "Арсенал". После гостевой ничьей с немецким "Байером" (1:1) на своем поле "канониры" добились успеха - 2:0.

В четвертьфинале "Арсенал" ждут матчи против "Спортинга".