В "Реале" высказались о состоянии вратаря

В "Реале" высказались о состоянии голкипера Тибо Куртуа.

Пресс-служба мадридского клуба сообщила, что Тибо Куртуа получил повреждение прямой мышцы правого бедра. Восстановление от травмы займет около 6 недель.

17 марта состоялся ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Реалом". Мадридский клуб одержал победу со счетом 2:1 и прошел в следующую стадию по сумме двух встреч. Тибо Куртуа был заменен в перерыве игры из-за повреждения.

Матчи подопечных Альваро Арбелоа с Баварией в рамках 1/4 финала ЛЧ состоятся 7 и 15 апреля.